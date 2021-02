İlk Öpücük film konusu nedir? İlk Öpücük film oyuncuları kimdir?

Romantik komedi türünde döneminde en çok merak edilen İlk Öpücük filmi yönetmenliğiniMurat Onbul yaptı. Senaristliğini ise Çağlar Yurt üstlendi. İlk Öpücük film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, İlk Öpücük film konusu nedir? İlk Öpücük film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

İLK ÖPÜCÜK KONUSU NEDİR?

Hakan kadınlarla uzun süreli ilişki kurmakta problem yaşayan genç bir çapkındır. Yaşadığı sahil beldesine gelen turistlerle kısa süreli ilişkiler yaşar, bağlanmaktan hep kaçınır. Ablasının terk ettiği eniştesi ve 5 yeğeninden başka hayatına kimseyi sokmaz. Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar'a ilk görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir. Bahar ile yakınlaşmaya çalışan Hakan, Bahar'ın son derece nadir görülen bir rahatsızlığı olduğunu öğrenir. Bahar geçirdiği bir kaza sonucu, kaza gününden sonra olan hiçbir şeyi hafızasında tutamamaktadır. Her gün aynı güne –iki yıl önceye– uyanıp oradan devam etmektedir. Bahar'ın abisi ve babası da onun mutsuz olmasını engellemek için her gün kaza günündeymiş gibi davranmakta, türlü türlü numaralarla Bahar'ı da buna inandırmaktadırlar. Hakan'ın da olaya dahil olmasıyla birlikte üçü birden Bahar'ı mutlu etmek için her yolu denerler. Hakan, her sabah bir önceki günü unutan Bahar'ı kendisine her gün yeniden aşık etmek zorunda kalır.

İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI VE KADROSU!

İlk Öpücük filminin oyuncu kadrosunda, Özge Gürel, Murat Yıldırım, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Sadi Celil Cengiz, Gamze Karaduman, Erol Aksoy, Birsen Dürülü ve Hakan Akın yer alıyor.