İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi' koronavirüs aşısı oldu. Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, önümüzdeki günler için umutlu konuştu.

AŞI SONRASI İLK SÖZLER

"Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün" dedi.

"HERKESİN AŞI OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Dünyada ilk aşılamanın başlamasıyla birlikte insanlığın geleceğe umutla baktığını söyleyen Bakan Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'NIN ARDINDAN MEHMET CEYHAN AŞI YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasının ardından aşı koltuğuna Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oturdu. Bakan Koca'nın ardından ilk aşı yaptıran isim Mehmet Ceyhan oldu.