İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum
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İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum

13.01.2021 19:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:51

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Aşıdan sonra açıklama yapan Koca, "Tünelin ucundaki ışık göründü. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi' koronavirüs aşısı oldu. Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, önümüzdeki günler için umutlu konuştu.

AŞI SONRASI İLK SÖZLER

"Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün" dedi.

İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum

"HERKESİN AŞI OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Dünyada ilk aşılamanın başlamasıyla birlikte insanlığın geleceğe umutla baktığını söyleyen Bakan Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum

BAKAN KOCA'NIN ARDINDAN MEHMET CEYHAN AŞI YAPTIRDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı yaptırmasının ardından aşı koltuğuna Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oturdu. Bakan Koca'nın ardından ilk aşı yaptıran isim Mehmet Ceyhan oldu.

İlk koronavirüs aşısını yaptıran Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum
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