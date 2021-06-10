İlk kadın vali 26 yıl sonra aynı dokuma tezgahına oturdu

İlk kadın vali 26 yıl sonra aynı dokuma tezgahına oturdu 1991-1995 yılları arasında Muğla'da görev yapan Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, 26 yıl önce kurduğu MELSA şirketini Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün ile ziyaret etti.

İlk kadın vali 26 yıl sonra aynı dokuma tezgahına oturdu

1991-1995 yılları arasında Muğla'da görev yapan Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, 26 yıl önce kurduğu MELSA şirketini Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün ile ziyaret etti.

MUĞLA - Dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal tarafından 1992 yılında Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak Muğla'ya atanan ve 4,5 yıl Muğla'da görev yapan Dr. Lale Aytaman 26 yıl önce kadın istihdamı ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması amacıyla kurduğu Muğla El Sanatları şirketini ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret eden Lale Aytaman, ziyaretin ardından 26 yıl önce kurucusu olduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi iktisadi işletmesi MELSA'yı ziyaret etti. MELSA'da tezgah başına geçen Lale Aytaman 26 yıl önceki anılarını tazeledi.

Muğla İl Özel İdare bünyesindeki MELSA şirketi Muğla'nın Büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin iktisadi işletmesi olarak çalışmalar devam etti. Yöresel ürünlerin satışının yanında ipekböcekçiliği sonrası koza olarak üretilen, kök boya ile boyanan ipliklerden tezgahlarda nakış nakış işlenen ürünler yerli ve yabancı turistlerin tüketimine sunuluyor.

"Dokumacılık müzesi kurulsun"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaretinde konuşan Lale Aytaman, "Son yıllar eşim rahatsızdı. Sizleri ziyarete gelemedim. Muğla'yı çok özlemişim. Başkanımı da özlemişim. Bugün kısa bir ziyaret olacak ama daha sonra Muğla'da ziyaret edeceğim birçok yer var. Tüm Muğlalılara sevgiler. Muğla'ya girerken içim açıldı. Muğla'da yaşadığınız için şanslısınız" diye konuştu.

1995 yılında kuruluşunu yaptığı Muğla El Sanatları şirketi ile ilgili konuşan Aytaman, "Kadınları tarlalardan alıp, evlerinde ürettiklerini değerlendirilmesini istedim. Bizim genlerimizde olan el becerisini Muğla canlı bir şekilde yaşatıyor. El becerilerinin yeniden büyük önem kazandığı bir çağa giriyoruz. Yeşilyurt'ta dokumacılık müzesi kurmanızı rica ediyorum. Elimde kurulacak müze ile ilgili geniş bir emtia var. Eğer müze kurulursa bağışlamak istiyorum" dedi.

Başkan Gürün ise Aytaman'ın bu ricası üzerine, "Yeşilyurt Mahallesi Maşat mevkiinde bir müze kuracağız. Geçmişte olan dokuma tezgahlarını topluyoruz. Bir daha geldiğinizde inşallah bunu gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"İpekböcekçiliğini ayağa kaldırıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sayın valimiz, Muğla ve benimle olan irtibatını hiç kesmedi. Kendisinden çok ilham alıyorum. Bugün meclisimiz olduğu için zamanımız maalesef kısıtlı. Melsa'nın kuruluşu sayın valimizin iradesi ile oldu. Sayın valimiz o dönem yine ipekböcekçiliği ile ilgili girişimlerde bulunmuştu. Biz şimdi Pisi'de Menteşe Belediyemizle birlikte ipek böcekçiliğini tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

26 yıl sonra aynı dokuma tezgahına oturdu

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman Muğla Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Büyükşehir iktisadi işletmesi olarak çalışmalarını sürdüren ve 1995 yılında kendisi tarafından kurulan MELSA'yı ziyaret etti. MELSA'da yöresel ürünleri inceleyen Lale Aytaman, 1995 yılında MELSA şirketinin kuruluşunda bulunan bir dokuma tezgahının başına geçti. MELSA tezgahlarında üretilen ürünleri inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun