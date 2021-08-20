İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisinin ilk insansız deniz aracı olan ULAQ serisini geliştiren Ares Tersanesi, insansız denizaltı savunma harbi aracı (ULAQ DSH/ASW) üretmek için de hazırlıklarını tamamladı.

Türk savunma sanayisinin ilk insansız deniz aracı olan ULAQ serisini geliştiren Ares Tersanesi, insansız denizaltı savunma harbi aracı (ULAQ DSH/ASW) üretmek için de hazırlıklarını tamamladı.

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk insansız deniz aracı ULAQ ile lazer güdümlü füze atışları gerçekleştirdiklerini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu anımsattı.

İnsansız deniz araçlarında yeni konseptler geliştirme aşamasında olduklarını belirten Alanç, fuardaki en yeni ürünün insansız ULAQ deniz aracı ailesine yeni katılan insansız denizaltı savunma harbi aracı olduğunu söyledi.

Alanç, denizaltı savunma harbi botunun konseptinde iki farklı ürün alanında geliştirme yaptıklarının altını çizerek, "Son dönemde özellikle daha küçük denizaltıların veya sabotaj amaçlı limanlara ve kritik üslere giren dalgıçların tehdit unsurları olduğunu görüyoruz. Bu alanda çalışabilecek çok hassas denizaltı savunma harbi botları tasarladık. Proje ortağımız Meteksan Savunma'nın katkısı çok büyük. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz bu deniz altı savunma harbi botunun da üretimine başlayacağız. İnsansız denizaltı savunma harbi aracında üretime hazırız. Tasarımımız tamamen bitmiş durumda. 2021 içine bunu sığdırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yine öncelikle amacımız kendi güvenlik güçlerimiz sonra ihracat." ifadelerini kullandı.

İnsansız deniz araçlarının tamamında hedefledikleri yerlilik oranının yüzde 90 seviyesine geldiğini belirten Alanç, kullanılan silah sistemlerinin tamamen yerli olduğunu kaydetti.

Alanç, şu anda ihtiyaç duyulan su üstü harbi botları için ekimde üretime başlayacaklarına dikkati çekerek, seri imalata geçtikten sonra senede 50 insansız deniz aracını üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı.

"Katar'dan yangın söndürme gemileri üzerine bir proje bekliyoruz"

Utku Alanç, Ares olarak yaklaşık 5 yıldır Katar'a ürün sattıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Katar Sahil Güvenlik Komutanlığının yeni filosunun gemilerini neredeyse tamamını biz ürettik. Yaklaşık 400 personeline eğitim verdik ve hala orada aktif olarak çalışıyoruz. Katar'dan yangın söndürme gemileri üzerine bir proje bekliyoruz. Bu projeyi de Türkiye'ye getirerek döviz girdisi sağlamaya devam edeceğiz. Umman'da da çok aktifiz. Umman'da devam eden askeri bot projemiz var. Bu da Türkiye'den Umman'a yapılmış ilk gemi ihracatıdır. Afrika'ya da bot satışı yapıyoruz. Kısa zamanda, zor diye nitelendirdiğimiz Güney Amerika pazarına da girmeyi hedefliyoruz."

İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
İrem Hemşire, Afganistan'dan film gibi kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Kerem Ali Sürekli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretime hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:13:17. #1.16#

title