İlk çeyrekte 1,2 milyar euro kayıp veren Lufthansa devletlerden yardım isteyecek
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Belçika, Almanya, İsviçre, Dünya, Haber

İlk çeyrekte 1,2 milyar euro kayıp veren Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1,2 milyar euro kayıp verdiğini duyurdu. Şirket, Almanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre'den yardım isteyecek

23.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:19
İlk çeyrekte 1,2 milyar euro kayıp veren Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, 2020 yılının ilk çeyreğinde 1,2 milyar euro kayıp verdiğini duyurdu. Şirket, Almanya, Belçika, Avusturya ve İsviçre'den yardım isteyecek.

Lufthansa grubunun yaptığı yazılı açıklamada, "Genel işletme görünümü, var olan milyar euroluk borçlar, iptal edilen uçak biletlerinin iadesi nedeniyle ülkelerin yardımına ihtiyaç duyacağız" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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