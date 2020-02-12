Ilısu Barajı'nda kar güzelliği

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:22

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki ülkedeki ikinci büyük baraj konumunda olan Ilısu Barajı'nda, su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor.



Geçen yıl ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 78 metreyi aştı, depolanan su miktarı ise 2 milyar 200 milyon metreküpe ulaştı.

Son günlerde bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Ilısu Barajı havadan görüntülendi.

Yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi hedeflenen baraj kar nedeniyle beyaza bürünerek, güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA