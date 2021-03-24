İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti
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İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti

24.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:27

Amerika'da çiftlerin cinsel hayatları hakkında konuştukları ve ilginç olayların anlatıldığı bir programa katılan Erik ve Katie çifti, cinsel hayatlarını renklendirmek için tamirci rolü yaptıklarını ama fantazilerinin Erik'in hastaneye kaldırılması ile son bulduğunu anlattı.

ABD'de yaşayan Erik ve Katie isimli çift, cinsel hayatın konu edildiği bir programa konuk oldu. Çiftlerin başlarından geçen ilginç anıları anlattığı yayına, Erik ve Katie'in sıra dışı hikayesi damga vurdu.

CİNSEL ORGANI SIKIŞTI

Cinsel hayatlarına renk katmak isteyen çift, bunun için tamirci rolü yaptıklarını ama fantazilerinin Erik'in hastaneye kaldırılması ile son bulduğunu anlattı. Aktarılan bilgilere göre tamirci rolü oynayan Erik, odanın kapısına bir delik açtı. Eşi de kapının arkasına geçti ve çift ilişkiye girdi. Bu sırada Erik, ereksiyon olduğu için cinsel organı delikte sıkıştı. Acı ile bağıran genç adamın imdadına itfaiye ve sağlık ekipleri koştu.

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti

UCUZ KURTULMUŞ

Eve gelen sağlık ekipleri, Erik'i kapının tahta parçası ile beraber hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahale ile genç adam kurtarılırken; doktorlar Erik'in cinsel organının bir süre daha sıkışmış olarak kalması halinde çok daha büyük sonuçlar yaşanabileceğini belirtti.

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti
Haber Yorumları (4)
ALAKASIYOK: Tamirci neysede ahşap kapıyla tamircinin ne alakası var giy tulumu biraz motor yağı kapı ne alaka
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
SAKARYALI PAPAĞAN HATUN: Ne kadar ayıp geri zekalıllar
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
EASY: İlginç. Kolay yol varken önüne kapı koymuş bu akıllı Millet neyle uğraşıyor, hayret.
Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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