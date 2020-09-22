İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek
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İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik "İyi niyetli diyaloğu yeniden başlatalım" çağrısı sonrası iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi. Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de Macron ile telefonda görüşecek.

22.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a askeri destek sağlayarak bölgede gerilimi tırmandıran Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, "İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un diyalog çağrısının ardından iki ülkeden ilişkileri yumuşatacak yeni bir hamle geldi.

ERDOĞAN, MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek

Kaynak: Haberler.com

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