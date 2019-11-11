'İlişkileri Sadece Trump Üzerinden Yürütmek Sürdürülebilir Değil'

'İlişkileri Sadece Trump Üzerinden Yürütmek Sürdürülebilir Değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'daki buluşmalarında yoğun bir gündem bekliyor.

11.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:46

Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı 'daki buluşmalarında yoğun bir gündem bekliyor. Erdoğan'ın 2,5 yıl aradan sonra Washington'a ilk ziyaretini Amerikan İlerleme Merkezi adlı düşünce kuruluşunun Türkiye uzmanı Max Hoffman VOA Türkçe'ye değerlendirdi



Haber Videosu: 'İlişkileri Sadece Trump Üzerinden Yürütmek Sürdürülebilir Değil'
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