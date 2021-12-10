İlimizde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Bünyesinde 41 Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı.

On Birinci Kalkınma Planı ile 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıları olan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, bölge özelliği, nüfus yoğunluğu, yerleşim biriminin ortaöğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi ve fiziki kapasitesi dikkate alınarak, mevcut mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının bünyesinde okul/program türü, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye çapında bütün Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde açılmıştır.

Açılan bu programlara mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında kayıtlı öğrencilerden, doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlardan öğrenim hakkını tamamlayanlar ile öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen veya halihazırda devamsız olan öğrenciler ile Açık Öğretim Okullarındaki silinmiş ve pasif durumdaki öğrenciler de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlarını hemen yaptırabileceklerdir.

Samsun ilinde 6 Adet Mesleki Eğitim Merkezi mevcut iken 5 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Mesleki Eğitim Merkezi OSB'lerle ilişkilendirilmiş, mevcut durumda 41 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 41 adet daha Mesleki Eğitim Merkezi açılarak Samsun ilinde 52 adet Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulayan okulumuz olmuştur.

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