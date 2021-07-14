"Ilıca'dan Atamız'a Selam"da coşkulu final

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ilıca'dan Ata'mıza Selam etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğin son gününde Mustafa Kemal Atatürk'e dair hikayeler anlatan Sunay Akın izleyenlere duygusal anlar yaşattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir suikasti sonrasında, Ilıca'ya gelip kalmasının anısına, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ilıca'dan Ata'mıza Selam etkinlikleri kapsamında bir dizi gösteri gerçekleştirildi. 9-11 Temmuz tarihleri arasında Ilıca Taş İskele'de gerçekleşen etkinliklere Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Fotoğraf Sergisi

Etkinlik Hanri Benazus'un Atatürk Fotoğrafları Koleksiyonu ve Çeşmeli Taner Morova'nın eski Çeşme Fotoğrafları Koleksiyonu'nun sergisi ile açıldı. "Ilıca'dan Ata'mıza Selam" etkinliği, kadın efelerin dans gösterisi ve zeybek gösterileri ile devam etti.

Yıldızlar geçidi

Etkinliğin ilk gününde sahne alan Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Bosnalı Ata'mızın en sevdiği şarkıları, "Vardar Ovası, Çile Bülbülüm Çile, Drama Köprüsü"

Çeşmeliler için seslendirdi. Bosnalı birbirinden güzel şarkılarla izleyenleri doyasıya eğlendirdi.

Erol Evgin sahne aldı

Etkinliklerinin ikinci gününde büyük bir coşkuyla marşlar eşliğinde başlayan Fener Alayı'nın ardından sahne alan Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin Çeşmeliler'e unutulmaz bir gece yaşattı. 1,5 saat sahnede kalan Evgin, "Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde" temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çanakkale" ve "Yemen" türküleriyle başladı. Konser, binlerce kişinin ayakta ve hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile son buldu.

Sunay Akın duygulandırdı

Tango ve bale gösterileri ile başlayan etkinliğin son gününde iseGazeteci Korcan Karar, Mehmet Culum ve Yaşar Aksoy Atatürk'ün Ilıca'sı adlı söyleyişiyi gerçekleştirdi. Konserin ardından Hakan Şensoy şefliğinde Cumhuriyet Oda Orkestrası "Ata'ya Çalan Keman Orkestrası" adlı konser ile izleyenleri mest etti. Gecenin finalinde ise Mustafa Kemal Atatürk hikayelerini anlatan Sunay Akın duygulu anlar yaşattı.

"Yaşasın Mustafa Kemal!"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Bugün burada, omuz omuza Ata'mıza selam duran her yaştan cumhuriyet sevdalılarının gözlerinde devrim ateşinin ışıl ışıl parladığını görmekten gurur duyuyorum. Yaşasın Mustafa Kemal, Yaşasın kemalist devrimler, yaşasın çağdaş, demokratik tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!" dedi.

Kaynak: Bültenler