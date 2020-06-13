İliç'te yargı mensupları için veda yemeği Erzincan'ın İliç ilçesinde görev yapan ve çeşitli illere tayinleri çıkan yargı mensupları için veda yemeği tertiplendi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde görev yapan ve çeşitli illere tayinleri çıkan yargı mensupları için veda yemeği tertiplendi.

İliç Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Alper Özdemir, İliç Savcısı Alpaslan Memiş, İliç Asliye Ceza Hakimi Mustafa Koç ve İliç Asliye Hukuk Hakimi Nergis Ulunç için ilçede veda yemeği düzenlendi. Programa; Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Mustafa Gürbüz, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program, Kaymakam Hicabi Aytemür'ün konuşmaları ile devam etti. Aytemür, yargı mensuplarına ilçede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ve plaket verilmesi ile sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA