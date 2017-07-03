İlhan Mansız Sürprizi

Beşiktaş'la 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra kariyerine teknik adam olarak devam etme kararı alan ve Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna'nın takımdan ayrılmasıyla yardımcı hoca koltuğu boş kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, Tuna'nın yerine yeni bir isimin gelmesine sıcak bakmasa da siyah-beyazlı yöneticiler bu konuda tam aksini düşünüyor.



Şenol hocanın yükünü hafifletecek, futbolcuların sorunlarını dinleyecek, gerektiği durumlarda takıma ağabeylik yapacak bir isme olmazsa olmaz gözüyle bakan başkan Fikret Orman ve kurmayları arayışlarını sürdürüyor. Bu konuda Güneş'le sürekli olarak istişarede bulunulurken, 2 aday öne çıkmış durumda.



Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinden sonra teknik adam olarak da rüştünü ispatlayan Mehmet Özdilek, şu an 1 numaralı favori konumunda. Özdilek'in Süper Lig tecrübesi onu ilk sıraya taşırken, 2. alternatifin ise İlhan Mansız olduğu öğrenildi.



TORAMAN GÜNDEMDE YOK



Bu iki efsaneyle de görüşmelerin devam ettiği, hazırlık maçlarına kadar konuyla ilgili olarak net bir adım atılacağı belirtilirken adaylar arasında adı geçen İbrahim Toraman'la ilgili ise gündemde olmadığı kaydedildi.



Kaynak: Şampiy10