İlginç Düğün: Yeniçerilerle Salona Girdiler, Dondurma Kestiler

Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir düğünde gelin ve damadın salona girişinde yeniçeriler eşlik etti. Kahramanmaraş'ta yaşayan Raşit Taşgetiren ve Melike Karaaslan düzenledikleri düğün gecesinde dünya evine girdi. Düğün salonuna gelen misafirleri iki adet Osmanlı askerleri karşıladı. Aynı Yeniçeri askerleri gelin ve damadın salona girişinde de eşlik ederken, çiçeği burnundaki çift birlikte tutukları Türk bayrağını ile salona girerek katılımcılardan alkış aldı. Ardından birlikte dans ve oyun oynayan çift, meşhur Maraş dondurmasını baltayla kesmenin mutluluğunu da yaşadı. Düğüne katılan misafirlere de dondurma şovu yapıldı. Kahramanmaraş'ta yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi gelin Melike Karaaslan, 30 Ağustos gecesi evlendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Karaaslan, "Çok mutluyuz çok heyecanlıyız bugünün ayrı bir heyecanı var 30 Ağustos. Kentimize özgü dondurmayı da baltayla kesmenin mutluluğunu yaşadık" dedi. Damat Raşit Taşgetiren ise, "En mutlu günlerimizden biri aynı zamanda 30 Ağustos olması daha mutluluk verdi. Türkiye artık eski Türkiye değil, düğünümüzü bu tarihte yapmanın bir anlamı olduğunu düşünüyorum" dedi. Zafer bayramında kızının düğününü yaptıklarını söyleyen gazeteci Mustafa Karaaslan ise, "Zafer bayramının 96'ıncı yılı kutladığımız bu günde kızımın düğününü yaptığımız için çok mutluyum. Dondurma şovu yapıldı ve bu konuda da desteklerini esirgemeyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Çiftin nikahını ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı, evlilik cüzdanını geline verdi.

(Muhammet Özer - Halil Koyun/İHA)