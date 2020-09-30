İlginç ceza! Ziyaretçilere küfür eden 5 papağanı birbirinden ayırdılar
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İlginç ceza! Ziyaretçilere küfür eden 5 papağanı birbirinden ayırdılar

30.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.09.2020 15:54
İlginç ceza! Ziyaretçilere küfür eden 5 papağanı birbirinden ayırdılar

İngiltere'de ilginç papağanlarıyla gündem olan Lincolnshire Doğal Yaşam Parkı'nda bu sefer beş küfürbaz papağan konuşuluyor. Gelen ziyaretçilere küfreden papağanlar, herhangi bir şikayet olmamasına rağmen farklı yerlere yerleştirildi.

İngiltere'de Lincolnshire Doğal Yaşam Parkı'nda 5 Afrika gri papağanı, gelen ziyaretçilere küfrettikleri nedeniyle birbirinden ayrıldı ve görüşe kapalı yerlere konuldu. Ağustos ayında bahçedeki 200 gri papağandan oluşan gruba katılan ve adları Billy, Elsie, Eric, Jade ve Tyson olan papağanlar, kısa bir süre sonra birbirilerini küfretmeye teşvik etmeye başladı.

KÜFRETMEYE MOTİVE ETMEMELERİ İÇİN CEZALANDIRILDILAR

Parkın CEO'su Steve Nichols, "Çok çabuk fark ettik. Papağanların küfretmesine alışıktık ancak hiçbir zaman aynı anda 5 tanesine şahit olmamıştık. Çoğu papağan dışarı çıkınca sesi kesilir. Ama bu beşi nedense bundan zevk alıyordu" dedi. Bundan sonra papağanlar birbirlerini 'küfretmeye motive etmemeleri için' parkın farklı yerlerine yerleştirildi.

BEŞİNİ DE BİRBİRİNDEN AYIRDILAR

Kimsenin papağanlardan şikayet etmediğini belirten Nichols, ancak ziyaretçi çocukları göz önünde bulundurdukları ve papağanların 'çıkarmaları gereken doğal sesleri' diğer Afrika papağanlarından öğrenmeleri umuduyla beşini birden ayırdıklarını anlattı.

"İNSANLAR ACAYİP EĞLENİYOR"

Sputnik'in haberine göre Nichols, "İnsanlar bize geldi, ancak bunun eğlenceli olduğunu düşünüyorlar. Tek bir şikayet bile olmadı.Bir papağan 'S... git buradan' dediğinde, insanlar acayip eğleniyor. Böylesine gerçekten zor bir yıla büyük bir gülümsemeyi getirdi" diye konuştu.

Ancak parkın tek ilginç papağan bu beşi değil, bir süre önce gündem olan Chico da var. Chico adındaki papağan ise Beyonce'nin 'If I were a Boy' şarkısının aralarında bulunduğu birkaç pop şarkıyı söylemeyi öğrenmişti.

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