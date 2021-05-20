Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, gençlerle buluştu

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ilgın'ın 56 mahallesinden 56 gençle video konferans aracılığıyla görüştü.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ilgın'ın 56 mahallesinden 56 gençle video konferans aracılığıyla görüştü.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Ertaş, "Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı sizlerle bir araya gelemiyoruz. Ama şunu bilmenizi isterim ki bir başkan olarak değil bir ağabeyiniz olarak her daim sizlerin, şehrimin geleceği olan gençlerimizin daima yanındayım. Ülkemizin en önemli serveti gençlerimizdir. Genç nesillerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için gerek devletimiz gerekse yerel yönetim olarak bizler, var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı sizlerin geleceği için seferber ediyoruz." dedi.

Ertaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat