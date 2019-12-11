Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

11.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:54
Ilgaz Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

'da D-765 kara yolunun kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.


Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.


Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA
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