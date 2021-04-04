Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kayak keyfi
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Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kayak keyfi

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kayak keyfi

Ilgaz Dağı'nda bulunan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'nde nisan ayında kayak keyfi sürüyor.

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Ilgaz Dağı'nda bulunan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'nde nisan ayında kayak keyfi sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yaptırılan Yurduntepe Kayak Merkezi, geçen yıl ocak ayından itibaren kayakseverlere hizmet sunuyor.

Türkiye'nin birçok noktasından kayakseverin geldiği Yurduntepe Kayak Merkezi, Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kastamonu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde, salgın nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak kış tatilinin keyfini çıkarıyor.

Hafta sonları ziyaretçi sayısının arttığı kayak merkezinde, kayakseverler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ziyaretçilerden Alperen Arslan, AA muhabirine, kayak merkezine Ankara'dan geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'na daha önce de geldiğini anlatan Arslan, "Pistin uzunluğu ve kar kalınlığı hoşumuza gitti. Sezon bitmeden bir kez daha gelelim istedik. Nisan ayında bile gayet rahat kayabiliyoruz. Bu ayda kaymak da ayrı bir güzel." dedi.

Yunus Elitaş da Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Yuduntepe Kayak Merkezi'ne ilk kez geliyoruz. Ilgaz Dağı'ndaki diğer pistlere daha önce de gelmiştik. Daha önce mart ayında bile kayamazken bu sene sezonun nisan ayına kadar uzaması bizi mutlu etti. Pistleri çok beğendik. İl Özel İdaresine teşekkür ediyoruz, güzel bir iş çıkarmışlar. İkinci kısım tesislerin de açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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