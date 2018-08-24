İletişim Ofisinde Sorunları Birebir Dinliyor

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerinin seçim çevrelerinde bürolarda çalışması talimatı üzerine Hatay'da iletişim bürosu açtı.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar milletin çizdiği rotada olmakla övünen bir parti olduğunu söyledi.

Ofisin millete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Özel, "Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerinin yasama faaliyetleriyle Ankara'da bulundukları sürelerinin dışında kalan bütün vakitlerini sahada geçirmeleri, vatandaşlarla birlikte, içe içe olmaları ve onların taleplerini sahada bizzat gözlemleyerek, dinleyerek taşımaları ve bu sorunlara çözüm bulma konusunda talimatından sonra İskenderun'da milletvekili iletişim ofisi açtık." diye konuştu.



Ofis çalışmalarıyla millete daha güzel hizmet etmeyi temenni eden Özel, şunları kaydetti:

"Bütün bu talepleri sıhhatli bir şekilde ele alıp değerlendirmenin en sağlıklı yollarından bir tanesinin ofis açmak olduğu kanaatindeyiz. Bu iletişim ofisinin inşallah hemşehrilerimizle doğrudan sorunlara, gerçekçi çözümler üretebilme noktasında faydalı olacağı ümidini taşıyorum. Biz sadece AK Parti'lilerden vekalet almadık, tüm milletten aldık. Kapımız da gönlümüz de ve yüreğimiz de vatandaşlarımızın hepsine, her zaman açıktır. Bu tür iletişim ofislerinin milleti yakından dinleme açısından yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum."

Vatandaşlardan Mehmet Burak Bakır, "Bizlerin 600 kilometrelik bir yolu aşma derdini ortadan kaldırdı. Bizzat buraya gelip sorunu milletvekiline aktarma şansını verdiği için Milletvekili Özel'e teşekkür ediyoruz." dedi.



Ahmet Sönmez de artık milletvekilini yakından görüp sıkıntılarını onlara anlatmanın daha kolay olduğunu belirtti.