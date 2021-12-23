İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti

Prof. Dr. Murat Ferman, İletişim Fakültesi öğrencilerinin alan uygulama tecrübesini geliştirmek hedefiyle kurulan laboratuvarın açılışı gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ferman, NewsLab. açılışıyla, 2022 yılında 25. yaşını kutlayacak Beykent Üniversitesi'nin yıldönümü etkinliklerini başlattığını sözlerine ekledi. Devamında medya sektöründeki yeni yaklaşımları, akademik perspektifle birleştirerek öğrencilere üretim deneyimi sağlanması, Beykent NewsLab. bünyesinde üretilen içeriklerin konvansiyonel ve dijital medyada yayınlanması, laboratuvarda öğrencilerin sektörden de davet edilen profesyonellerle,bilimsel amaçlı toplantı ve seminerler yardımıyla bir araya gelmesi de mümkün olacağını belirtti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal bu laboratuvarın eksikliği duyulan Medya Merkezinin tüm iş ve görevlerini yerine getireceğini, verimli bir üretim alanı olacağını açıkladı.

Beykent NewsLab.'in açılış günü etkinliklerinin ilk oturumunda İz İletişim'den Samet Özçelik, Bağlılık ve Sadakate Giden Yeni Yol: Yeni Çağ, Yeni Tüketici, Yeni İhtiyaçlar, Yeni Değerler adlı panel ve atölye ile Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Yaratıcı Yapımcı - Editör Dilan Karadağ'ın katıldığı Yeni Medya, Yeni İçerik adlı ikinci oturumda gerçekleştirilen söyleşinin ardından açılış etkinlikleri sona erdi.

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