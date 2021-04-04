İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hala darbelerden medet umuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gece yarısı 104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisinin ardından siyasilerden gelen açıklamalara sert bir tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Altun, "Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, emekli 104 amiralin gece yarısı yayımladığı Montrö bildirisi sonrasında siyasi isimlerden gelen açıklamaları sosyal medya platformu Twitter üzerinden değerlendirdi.

Fahrettin Altun, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!

"BEYHUDE HEVESLERİN PEŞİNE DÜŞMEYİN"

Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür."

"O TÜRKİYE ESKİDE KALDI, HADDİNİZİ BİLİN"

Öte yandan Fahrettin Altun, bildiri sonrası yaptığı ilk paylaşımında ise, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!

Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!" açıklamasında bulunmuştu.