: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

İdlib'de rejim güçlerinin sivil halka ve Türk askerine yönelik saldırgan tutumu devam ederken Türkiye bölgede rejim unsurlarını ortadan kaldırmakta kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de yaşanan süreç ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceğiz. İdlib Rusya ile yapılan anlaşmalar ile ateşkes bölgesi olarak kabul edilmiştir. Diplomatik ve politik yollardan çözüm bulamazsak bu insani felaketi durdurmak adına başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Uluslararası toğlu rejimin İdlib'deki vahşetini görmeye başlıyor. Ancak, bu yeterli değildir. Uluslararası toplumun sorumlu üyeleri harekete şimdi harekete geçmelidir. İdlib'de halkın güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir.

"BAŞKA ÖNLEMLER ALMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Rejim güçlerinin İdlib'i boşaltmasına izin vermeyeceğiz. İdlib Rusya ile yapılan anlaşmalar ile ateşkes bölgesi olarak kabul edilmiştir. Diplomatik ve politik yollardan çözüm bulamazsak bu insani felaketi durdurmak adına başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

"ZAMAN DOLUYOR"

Zaman doluyor! Katil rejim, sivillere ve Türk askerine saldırdı. Yanıt verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Rejimin bu saldırgan tutumu devam ederse, masum insanları öldürmesini ve yerlerinden etmesini engellemek için planlarımızı devreye sokacağız.

ERDOĞAN, ŞUBAT AYI SONUNA KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız" diyerek Esed rejimine gözdağı vermişti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye'yi kendi siyasi ve askeri hesaplarının bilek güreşi alanına çevirmeye çalışanların umurunda olmayabilir. Bu topraklarda yiten her can bizim yüreğimizi yakıyor. Bu insanlar bizim hem tarihi hem coğrafi hem de dini olarak kardeşimizdir. Kardeşlerimizi zalimlerin insafına terk etmeyecek, sınırlarımızda terör örgütlerinin ve meşruiyetini yitirmiş rejimin tehdidiyle inşallah onların vicdanına terk etmeyeceğiz. Biz bu yolda gerekirse ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakarlığı göze alan 'hodri meydan' diyoruz. Şu anda Suriye'de en aciliyet kesbeden yer olan İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız. İşte bu kadar açık ve net ifade ediyorum. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Mademki 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşıyla Türkiye'nin güvenliği buradan geçiyor öyleyse ne yapıp edip bunu başaracağız"

