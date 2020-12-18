İletişim Başkanı Altun'dan 'Göçmenler Günü' mesajı
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İletişim Başkanı Altun'dan 'Göçmenler Günü' mesajı

18.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:24
İletişim Başkanı Altun'dan 'Göçmenler Günü' mesajı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle mesaj paylaştı.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle mesaj paylaştı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Dünyanın birçok coğrafyasından farklı renk, din, dil ve kültürden insanlara sığınak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çocukların ağlamadığı, Aylan bebeklerin ölmediği, annelerin evlatlarına huzurla sımsıkı sarılabildiği bir dünya için hiç durmadan çalışacaktır" ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanı Altun'dan 'Göçmenler Günü' mesajı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:25:13. #1.15#
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