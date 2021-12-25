İlçeye gidemeyen yaşlılar, mahallede aşılandı

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinin kırsal Emiryakup Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmekte zorlanan yaşlı ve engelli yaklaşık 150 kişinin aşıları, mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından kahvehanede yapıldı.

Hayrabolu ilçesinin 400 nüfuslu kırsal Emiryakup Mahallesi'nde oturan yaşlı ve engelliler, koronavirüs aşısı olmak için ilçe merkezine gidemedi. Bunun üzerine muhtarı Osman Uysal, bu kişilerin mahallede aşılanması için valiliğe başvurdu. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın talimatıyla mahalleye gidin sağlık ekipleri, kahvehanede toplanan yaklaşık 150 kişiye aşılarını yaptı.

Arif Kaya ise, "Bütün vatandaşların aşılarını olmasını isteriz. İnsanların sağlığı için herkese tavsiye ederiz. Muhtarımıza başta olmak üzere önayak olanlara teşekkür ederiz. Ayağımıza geldi, çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.