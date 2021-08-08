İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; İlimizin bazı bölgelerinde halen devam etmekte olan Orman yangınları ile mücadele maksadıyla kurulan, Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; İlimizin bazı bölgelerinde halen devam etmekte olan Orman yangınları ile mücadele maksadıyla kurulan, Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Kaymakamımız, havadan yapılan müdahaleye ilişkin bilgi alarak, orman yangınlarına destek için gelen kardeş ve dost ülkelere ait uçak ve helikopterlerin uçuş ekiplerine (pilot ve teknik ekibe) kolaylıklar dileyerek, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:28:50. #1.16#

title