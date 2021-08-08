İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; İlimizin bazı bölgelerinde halen devam etmekte olan Orman yangınları ile mücadele maksadıyla kurulan, Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.
İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; İlimizin bazı bölgelerinde halen devam etmekte olan Orman yangınları ile mücadele maksadıyla kurulan, Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Kaymakamımız, havadan yapılan müdahaleye ilişkin bilgi alarak, orman yangınlarına destek için gelen kardeş ve dost ülkelere ait uçak ve helikopterlerin uçuş ekiplerine (pilot ve teknik ekibe) kolaylıklar dileyerek, teşekkürlerini iletti.
Kaynak: Habermetre