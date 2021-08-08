İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

İlçemiz Kaymakamı Sayın Ali GÜLDOĞAN; İlimizin bazı bölgelerinde halen devam etmekte olan Orman yangınları ile mücadele maksadıyla kurulan, Muğla Dalaman Havalimanı Yangın Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.