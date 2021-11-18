İlçemiz Eski Emek Mezrası İlkokulu Öğrencilerinin Kapadokya Gezisi - Haberler
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İlçemiz Eski Emek Mezrası İlkokulu Öğrencilerinin Kapadokya Gezisi

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İlçemiz Eski Emek Mezrası İlkokulu Öğrencilerinin Kapadokya Gezisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlçemiz Eski Emek Mezrası İlkokulu öğrencilerinin "Kapadokya" hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlçemiz Eski Emek Mezrası İlkokulu öğrencilerinin "Kapadokya" hayalini gerçeğe dönüştürdü. Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığınca öğrencilerimiz ağırlandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezen ve balona binen çocuklarımız ile birlikte Uçhisar'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Becel, çocuklarla yakından ilgilenerek kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

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