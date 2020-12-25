İlçelerle iş birlikleri güçleniyor
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İlçelerle iş birlikleri güçleniyor

25.12.2020 16:08 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:13
İlçelerle iş birlikleri güçleniyor

Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, kurumlar arası ilişkileri güçlendirmek ve çeşitli iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Erzurum'un ilçeleriyle birlikte kalkınması ve hak ettiği yere gelmesi için tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü belirterek, bu doğrultuda gerçekleştirilecek çalışmaların el birliğiyle yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Erzurum'un doğuya açılan kapılarından biri olan Köprüköy'ün transit geçiş güzergahında olması sebebiyle ticaret anlamında önemli bir ilçe olduğunu kaydeden Rektör Çomaklı, tarım ve hayvancılık anlamında da ilçenin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Bilimsel çalışmaların yanında toplumla olan bağın güçlendirilmesi adına ilçelerle iş birliklerine önem verdiklerini söyleyen Çomaklı, kaymakamlıklar, belediye başkanları ve diğer tüm paydaşlarla iletişimi daima diri tuttuklarını söyleyerek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Osman Belli'ye teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesinin varlığının Köprüköy ilçesi için avantaja dönüştürmek istediklerini aktaran Başkan Belli, süreç içerisinde sık sık bir araya gelerek şehrin ortak paydasında buluşacaklarını ve üniversite-belediye iş birliğini çok önemsediklerini işaret ederek bu doğrultuda önemli çalışmaların altına imza atan Rektör Çomaklı ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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