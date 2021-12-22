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İlçe Özel İdare Müdürü Öztürk görevine başladı

İlçe Özel İdare Müdürü Öztürk görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine atanan Ayhan Öztürk görevine başladı.

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine atanan Ayhan Öztürk görevine başladı.

Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine başlayan Ayhan Öztürk, Bilecik İl Özel İdaresinde sırasıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde Sulama İşleri Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Müdür Öztürk, İl Özel İdaresindeki yaklaşık 30 yıllık tecrübe ve birikimini bundan sonra Pazaryeri köylerinin refah ve huzuru için kullanacağını ifade etti.

Eski Özel İdare Müdürü Mehmet Bahadır, Bilecik'e atanmıştı. - BİLECİK

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