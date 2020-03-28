İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı
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Ziraat Bankası, Çaycuma, Güncel

İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin 'Maaş Promosyon İhalesi' Çaycuma Öğretmenevinde gerçekleşti.

28.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:39
İlçe Milli Eğitim personeli promosyon ihalesi tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin 'Maaş Promosyon İhalesi' Çaycuma Öğretmenevinde gerçekleşti.

'Maaş Promosyon İhalesi'ne 6 bankanın temsilcisi katıldı. İhale süreci sonunda ortaya çıkan tablo personelle paylaşılarak yüzde 60' tan fazlasının tercihi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Promosyon İhalesi Komisyonunun oy birliği ile almış olduğu kararla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Promosyon İhalesini 3 yıllığına kişi başı 3.150.00 TL maaş promosyonu parasını peşin ödemeyi taahhüt eden Ziraat Bankası kazandı. İhaleyi kazanan Ziraat Bankası Çaycuma Şubesi ile Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2020 ve 2023 tarihleri arasını kapsayan 3 yıllık protokol imzalandı. Protokole Ziraat Bankası adına Çaycuma Ziraat Bankası Müdürü Serdar Akyol, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş imza attı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, "Protokol gereği maaş promosyonu parası 3.150.00 TL, 15 ile 30 Haziran arası Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin hesaplarına yatırılacaktır. İhale sonucu personelimize, ilçemize ve Ziraat Bankası ailesine hayırlı olsun. İhaleye katılan bankalardan Çaycuma Ziraat Bankası Şube Müdürü Serdar Akyol ve personeli başta olmak üzere tüm bankaların müdürlerine ve personeline şahsım ve camiam adına teşekkür ederim. Ayrıca ihale sürecinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Muharrem Yol ve personeline, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Promosyon İhalesi Komisyonunda görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak'a, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü İlker Okumuş'a ve Yetkili Sendika Temsilcisi Tarık Arslan'a şahsım ve eğitim camiası adına çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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