İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı
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İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Sağlık

İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı Simav ilçe merkezindeki aşı stantlarında 3 doktor ve 15 sağlık çalışanı görev yapıyor Meydandaki stantlarla 740 vatandaşa birinci doz olarak Alman Biontech aşısı yapıldığı açıklandı Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 yaş...

İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı

Simav ilçe merkezindeki aşı stantlarında 3 doktor ve 15 sağlık çalışanı görev yapıyor

Meydandaki stantlarla 740 vatandaşa birinci doz olarak Alman Biontech aşısı yapıldığı açıklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 yaş ve üzeri vatandaşlara randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan randevusuz aşı uygulamasına, 30 yaş ve üzeri vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlk gün 740 vatandaşa birinci doz olarak Alman Biontech aşısı yapıldığı açıklandı.

Birinci doz aşısını yaptıran 50 yaşındaki Nurşen Girgin, "Allah devletimize zeval vermesin, sağlık hizmeti ayağımıza kadar geldiği çok teşekkür ederim. Sağol Recep Tayyip Erdoğan her zaman yanındayız" dedi.

Aşı olurken hiç acı çekmediğini söyleyen 33 yaşındaki Volkan Çetinkaya, "Bu aşı hizmetini yapan devletimize Allah zeval vermesin" diye konuştu.

30 yaşındaki esnaf Gülabi Kamçı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, devletin aşı hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktoru Emre Çakır, "Simav Kaymakamlığı'nın bilgisi dahilinde İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak aşı kampanyamızın merkez adımını atmış bulunmaktayız. 30 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını hiçbir randevu olmadan Cumhuriyet meydanında yapmaktayız. Kayıtların alınmasından sonra aşılarını yapıp, kendilerini 2'inci doz aşı için bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

İlçe merkezindeki üç aşı standında gerçekleştirilen randevusuz Covit-19 aşı uygulamasında, 3 doktor ve 15 Sağlık çalışanının görev yaptığı bildirildi.

İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı
İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı
İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı
İlçe meydanında randevusuz Covid-19 aşısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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