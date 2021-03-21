İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor

21.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:23

- İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor Sapanca'ya kurulan Gezici Araç Muayene İstasyonunda 70 araç muayene edildi Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde kurulmaya devam eden Gezici Mobil Araç Muayene İstasyonu bu kez Sapanca ilçesine kuruldu.

- İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor

Sapanca'ya kurulan Gezici Araç Muayene İstasyonunda 70 araç muayene edildi

SAKARYA - Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde kurulmaya devam eden Gezici Mobil Araç Muayene İstasyonu bu kez Sapanca ilçesine kuruldu. Vatandaşlar hizmetten memnun kalırken, istasyonda 1 günde 70 araç muayene edildi.

Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının girişimleri ile Sapanca ilçesine Gezici Araç Muayene İstasyonu kuruldu. Bir günde 70 aracın muayene edildiği istasyonda, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sapanca Kapalı Pazar yerinde kurulan araç muayene istasyonunda; traktör, kamyonet, otomobil ve motosikletlerin muayenelerinin yapıldığını aktaran Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay yaptığı açıklamada, "Talebimiz sonrası ilçemize gönderilen gezici mobil araç muayene istasyonu için yetkililere ve Kapalı Pazar Yerini kullanmamız için tahsis eden belediye başkanımız Özcan Özen'e teşekkür ederim. Gelen personeller işlerini layıkıyla yaptılar. Tüm araçlar en ince ayrıntısına kadar tek tek incelendi. Çok şükür kazasız bir şekilde muayene işlemleri bitti. Gezici muayene istasyonunun bundan sonra ilçemize belirli periyotlar ile gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün 33 otomobil, 15 traktör, 15 kamyonet, 7 motosiklet toplamda 70 araç muayene edildi. 4 araç ise muayene tekrarına kaldı" ifadelerine yer verdi.

İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor
İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor
İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor
İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Kemal Sunal Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:27:50. #1.15#
title