İlber Ortaylı'dan "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna yanıtı - Haberler
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İlber Ortaylı'dan "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?" sorusuna yanıtı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusuna yanıt verdi. Ortaylı, "Onu çok söylüyorlar. Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün sigarasından bahsedersek onu içen adam iflah olmaz" dedi.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı oldu. Ortaylı'ya 83. ölüm yıl dönümü olması nedeniyle " Atatürk'ün ölüm sebebi siroz muydu?" sorusu soruldu.

"O SİGARALARI İÇEN ADAM İFLAH OLMAZ"

Atatürk'ün sağlık kurallarına uymayan biri olduğunu söyleyen Ortaylı, "Sirozu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor, Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz." dedi.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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