İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşuldu canlı yayında uyuyakaldı
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İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşuldu canlı yayında uyuyakaldı

11.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:50
İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşuldu canlı yayında uyuyakaldı

Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi konularının konuşulduğu programa ünlü tarihçi İlber ortaylı'nın canlı yayında uyuduğu anlar damga vurdu.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÖNCE ESNEDİ, SONRA UYUDU

Şengör'ün söz aldığı sırada canlı yayında esnemeye başlayan İlber Ortaylı, bir süre sonra uyumaya başladı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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