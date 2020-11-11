İlber Ortaylı, Atatürk döneminin konuşuldu canlı yayında uyuyakaldı
11.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:50
Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi konularının konuşulduğu programa ünlü tarihçi İlber ortaylı'nın canlı yayında uyuduğu anlar damga vurdu.
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
ÖNCE ESNEDİ, SONRA UYUDU
Şengör'ün söz aldığı sırada canlı yayında esnemeye başlayan İlber Ortaylı, bir süre sonra uyumaya başladı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.