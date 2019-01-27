İlbaş Genç Seçmenlerle Buluştu

AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde ilk defa oy kullanacak seçmenlerle bir araya geldi.



İlbaş, beraberinde AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile bir kafede düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde partilerinin her yaş grubundaki vatandaşlara yönelik hizmetler gerçekleştirdiğini aktaran İlbaş, şöyle konuştu:

"Partimiz, gençlerimize ayrı bir önem veriyor ve onlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Seçme ve seçilmede gençlerimizin önünü açan hükümetimiz, bugün gençlerimizin istediği ilde üniversite öğrenimini sürdürmelerinin önündeki engelleri kaldırdı. İnşallah gençlerimizin de desteğiyle ilimizi AK belediyecilik ile yeniden buluşturacağız."



İl Başkanı Çalapkulu da 31 Mart'ta yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacakların partilerini tercih edeceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA