İlayda Çevik kimdir?
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İlayda Çevik kimdir?

İlayda Çevik kimdir?
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Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle gündeme gelen İlayda Çevik, hayatı merak edilen isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteri ile dahil olan İlayda Çevik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, İlayda çevik kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle gündeme gelen İlayda Çevik, hayatı merak edilen isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteri ile dahil olan İlayda Çevik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, İlayda çevik kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik kimdir?

İlayda Çevik, Türk tiyatro oyuncularından olup son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veriyor.

İlayda Çevik, oyunculuk hayatına küçük yaşlarda Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kent tiyatrosunda başlamıştır. Orta okula giderken tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde almıştır. Sonraları eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde devam etmiştir.

Profesyonel olarak oynadığı ilk tiyatro oyunu "Çocuk Bahçesi" adlı çocuk oyunu olmuştur. Ardından Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

Tiyatro oyunculuğunun yanında çeşitli dizilerde de rol almıştır.

İlk olarak 2013 yılında "Karagül" adındaki dizide tanınmıştır.

2015 yılında ise ilk kez "Kızım İçim" isimli sinema filminde bazı ünlü isimlerle beraber rol almıştır. Bu isimler; Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek'tir.

2018 yılında Sen Anlat Karadeniz dizisine dahil olmuştur.

Son zamanlarda ise Gel Dese Aşk adlı dizide Bahar Çetin karakterine hayat verirken geçtiğimiz günlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine Betül karakteri ile katılmıştır. Dizide Hamiyet hanımın kızı rolünü canlandırmaktadır.

İyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

Rol aldığı diziler

  • 2013- Karagül
  • 2017- İsimsizler
  • 2018-Sen Anlat Karadeniz
  • 2020- Gel Dese Aşk
  • 2021- Bir Zamanlar Çukurova

Rol aldığı filmler

  • 2015- Bir Cenaze
  • 2015- Kızım İçin
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