İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Masumiyet dizisindeki "Ela" karakteriyle son günlerin en çok konuşulan ve internette aratılan isimleri arasında olan İlayda Alişan, kariyerine reklam filmleriyle başladı. Peki İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, aslen nerelidir? İlayda Alişan'ın instagram adresi nedir? Masumiyet Ela kimdir?

Son dönemin parlayan oyuncularından olan İlayda Alişan, güzelliğiyle izleyenlerin dikkatini çekiyor. Masumiyet dizisiyle gündeme gelen güzel oyuncu kariyerine reklam filmleriyle başladı. Son dönemin en çok merak edilen oyuncuları arasında yer alan İlayda Alişan kimdir? İşte İlayda Alişan'ın biyografisi.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.

MASUMİYET FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI!

FİLMOGRAFİ

Televizyon

2011 Bir Çocuk Sevdim Merve Yardımcı Karakter

2013 Gönül Hırsızı Harika Yardımcı Karakter

2014 Benim Adım Gültepe Nurten Yardımcı Karakter

2015 Serçe Sarayı Sinem Yardımcı Karakter

2016 Bana Sevmeyi Anlat Eylül Eren Yardımcı Karakter

2017 Rüya Cemre Yardımcı Karakter

2017-2019 Çukur Akşın Koçovalı Yardımcı Karakter

2019-2020 Hakan: Muhafız Aylin Erman Yardımcı Karakter

2019-2020 Şampiyon Neslihan Günaltay Yardımcı Karakter

2021 Terapist Özlem Narin Başrol Oyuncusu

2021 Masumiyet Ela Yüksel Başrol Oyuncusu