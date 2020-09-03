İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne? Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İlayda Akdoğan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İlayda Akdoğan hakkında merak edilenler. İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi. İlayda Akdoğan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İlayda Akdoğan merak konusu oldu. İşte İlayda Akdoğan hakkında merak edilen İlayda Akdoğan kimdir, İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 21 Temmuz 1998

Kaç yaşında: 22yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

ROL ALDIĞI DİZİLER

Dolunay (Asuman) TV Dizisi 2017

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Elif) TV Dizisi 2016

Oyunbozan (Eylül) TV Dizisi 2016

Mustang (Sonay) Sinema Filmi 2015

Sevgili Dünürüm TV Dizisi 2007

Bez Bebek (Gülay) TV Dizisi 2007

Afacanlar Kampı TV Dizisi 2005

En İyi Arkadaşım (Seda) TV Dizisi

İLAYDA AKDOĞAN INSTAGRAM HESABI NE?

İlayda Akdoğan, "ilaydaakdogan" hesabındna payaşıar yapmaktadır.

İLAYDA AKDOĞAN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa çocuk yaşta başlamıştır. Annesinin bebeklik fotoğrafını bir dergiye göndermesiyle yapımcıların dikkatini çeken genç oyuncunun ilk rolü 2014 yılı yapımı En İyi Arkadaşım dizisinde olmuştur. Üniversite'de oyunculuk ya da Sosyoloji eğitimi almak istediğini söyleyen İlayda Akdoğan bu sektöre henüz 6 yaşındayken girmiştir.

2004 yılı çocuk dizilerinden olan Hamdi Alkan yapımı En İyi Arkadaşım' da rol almıştır. Daha sonra; Bez Bebek, Sevgili Dünürüm, Oyunbozan, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi çeşitli dizide oynamıştır.

2017 yaz dizilerinden sevilen yapımlar arasına giren başrolünü Can Yaman, Özge Gürel gibi isimlerin üstlendiği Dolunay'da rol almaktadır. Dizide Özge Gürel'in hayat verdiği Nazlı rolünün kız kardeşi olan asi ve yaramaz Asuman'ı canlandırmıştır.

2015 yılı yapımı Mustang ile dünya çapında tanınmıştır. Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven'in üstlendiği ve çekimleri Kastamonu İnebolu ilçesinde tamamlanan Mustang filmiyle tanınmıştır. Film Cannes Film Festivali'nde birinciliğe aday gösterilmiştir.