İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:21
İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca'da Peygamberimizin hayatını anlatacak

İlahiyatçı yazar 'da "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" isimli söyleşiye katılacak.


İlahiyatçı yazar Döngeloğlu, 12 Kasım 2019 Salı günü saat 19: 30'da Darıca Kültür Merkezi'nde "Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı" konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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