İlahiyatçı Yazar Döngeloğlu Bozüyük'te Programa Katıldı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, Bozüyük ilçesinde dua programına katıldı.



Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen "Vatana Millete Vefa, Şehitlerimize Dua" programına katılan Döngeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilere de acil şifalar diledi.

Döngeloğlu, bazı kişilerin şehitlerle ilgili yalan yanlış açıklamalarda bulunduğunu belirterek, "Günümüzde bazı hoca kılığına girmiş Türkiye düşmanları, yaptıkları açıklamalar ve uydurma hadislerle şehitlik kavramının içini boşaltmaya çalışıyor. Bizler bu tip açıklamaların karşısında birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz." dedi.

Açıklamanın ardından terminali dolduran yüzlerce kişi şehitler için dua etti.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehteran gösterisinin ardından sona erdi.