İlahiyat taban puanları 2025 kaç, İlahiyat kaçla kapattı, İlahiyat sıralaması geçen yıl kaçtı?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine odaklandı. Bu dönemde en çok araştırılan konulardan biri de İlahiyat bölümünün taban puanları ve sıralamaları oldu. Peki, 2025 yılında İlahiyat bölümü kaç puanla kapatacak? Geçtiğimiz yılın sıralama verileri neydi?

İLAHİYAT BÖLÜMÜ HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

İlahiyat, teoloji ile eş anlamlı olarak "Tanrıbilim" anlamına gelir. Dinleri, inanç sistemlerini ve ahlaki yapıları çok yönlü inceleyen bu bölüm, aynı zamanda din adamı yetiştirmeyi hedefler. Türkiye'deki İlahiyat fakülteleri, İslam dinini merkeze alan, kültürel ve sosyal mirası derinlemesine öğreten bir eğitim sunar. Mezunlar, din görevlisi, öğretmen veya kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlarda görev alabilir.

İLAHİYAT BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

• Arapça

• İslam İnanç, İbadet ve Ahlak Esasları

• İslam Düşünce Tarihi

• İslam Mezhepler Tarihi

• İslam Sanatları Tarihi

• İslam Hukuku

• Tefsir ve Hadis

• Din Psikolojisi ve Sosyolojisi

• Günümüz Fıkıh Problemleri

• Yaşayan Dünya Dinleri

Akademik kariyer hedefleyenler için pek çok üniversitede İlahiyat yüksek lisans programları bulunmaktadır.

2025-YKS TERCİH TAKVİMİ

2025-YKS tercihlerinin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. 2025'te de benzer bir takvim izlenmesi öngörülüyor.

TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Tercihler ÖSYM AİS sistemi üzerinden online yapılacak.

• Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek.

• TYT puanıyla 2 yıllık, AYT puanıyla 4 yıllık bölümler tercih edilebilecek.

2025 İLAHİYAT TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

2025 İlahiyat taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yılın verileri, adaylar için yol gösterici olabilir.

2024 İLAHİYAT TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 yılında İlahiyat bölümünün en yüksek ve en düşük puanla öğrenci alan üniversiteleri şöyleydi:

• En yüksek puanlı İlahiyat programı: Ankara Üniversitesi (TYT-AYT ortalaması ~400 puan)

• En düşük puanlı İlahiyat programı: Bazı vakıf üniversiteleri (~250 puan)

• Başarı sıralaması: 150.000 - 800.000 aralığında değişiklik gösterdi.

Detaylı taban puan ve sıralama bilgileri için ÖSYM'nin resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SONUÇ

2025-YKS tercih döneminde İlahiyat bölümünü hedefleyen adayların, geçen yılın puan ve sıralamalarını dikkate alarak strateji belirlemesi önemli. Tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte kesin veriler netleşecektir. Adaylara başarılar dileriz!

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