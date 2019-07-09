İlahiyat Fakültesi öğrencileri Ürdün'de

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden bir grup öğrenci, SAÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından düzenlenerek geleneksel hale gelen Arapça Yaz Kursuna katılmak üzere Ürdün'e gitti.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından organize edilen Ürdün Arapça Yaz Kursuna katılmak üzere giden ve içinde Sakarya dışındaki bazı ilahiyat fakültelerinden öğrencilerin de bulunduğu 43 kişilik kafileye İlahiyat Fakültesi hocalarından Öğr. Gör. Sümeyye Atıcı başkanlık ediyor. 7 Hafta boyunca gerçekleşecek kurs süresince Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça Hazırlık Sınıfını bitirmiş olan öğrenciler pratik Arapçalarını geliştirme imkanı bulacak. Öğrencilerin, kurs çerçevesinde Ürdün'ün Akabe, Ceraş, Aclun, Vadi Ram ve el-Bahru'l-Meyyit gibi tarihi ve turistik mekanlarına geziler düzenlemeleri ve başta Ürdün Üniversitesi olmak üzere Ürdün'ün önde gelen yüksek öğretim kurumlarını ziyaret etmeleri öngörülüyor. Öğrencilerin ayrıca Salt Türk Şehitliği ve Hicaz Demiryolu Amman İstasyonu gibi tarihimiz açısından önemi mekanları da ziyaret etmeleri planlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA