İlaçla ev sakinlerini uyutan ve bir kilo altınla kaçan bakıcıyı bulana büyük ödül var

Bursa'da çocuklarına bakıcılık yaptığı aileyi ilaçlı menemen ile uyutan yabancı uyruklu kadın 1 kilogram altın ve 15 bin lirayı çalarak kaçtı. Ev sahibi İslam Çiftçi, kayıplara karışan bakıcıyı bulan ya da ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay 5 Nisan'da Kestel ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I.(28) ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak, evden çıktı.

İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.'nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan sonra konuşan İslam Çiftçi, "Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu" dedi.

Bakıcı kadının normal zamanda diyeti savunduğu halde olay günü sabahı kahvaltıda ısrarla menemen yemeleri istediğini belirten Çiftçi, "Sürekli ısrar etmiş. Normalde diyeti önerir, yemek yemelerine izin vermezdi. Menemeni bolca anneme yedirmeye çalışmış. İçerisinde sakinleştirici varmış. Bizimkiler kendinden geçmiş. Anneme kimin ne zaman işten geleceğini sormuş. Daha sonra kapıyı annem ve anneannemin üzerine kilitlemiş. Anneannemin evinden, bizim yandaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışmış. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş" diye konuştu.

Şüpheliye dair şimdiye kadar bir ize rastlanmadığını belirten İslam Çiftçi, bulana yada görüp ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini söyledi. Çiftçi, "Sabaha kadar uyumayıp evi geziyormuş en son kardeşim anneannem rahatsız diye gece gezmemesini istemiş. Bir kiloya yakın altın, 15 bin lira da nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla iki dolmuş değiştirmiş. Davutdede taraflarında izini kaybettirmiş. Bindiği dolmuşlarda da anladığımız kadarıyla terminale gidiş yolu aramış. Evden çıktığı anların güvenlik kameraları var. Anneannemin kürkünü ve baş örtüsünü almış. Normalde başı açık bir kadın. Kendini kamufle ederek, evden çıkmış" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı