Yanlış tanı nedeniyle sağlam dişlerinden olan kadın, şimdi de ilacının yasaklanmasıyla ağrılarıyla boğuşuyor Sivas'ta nadir görülen bir hastalığa yakalanan yaşlı kadın, ilk önce yanlış tanı nedeniyle sağlım dişlerinden oldu, ardından ilacı yasaklanınca dayanılmaz ağrılarla baş başa kaldı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Ayşe Köse, 4 yıl önce yüzünü yıkarken kafasının sol tarafında bir ağrı hissetti. Ağrının kaynağının dişten kaynaklandığı düşünen doktorlar, kadının bir dişini çekti. Ancak ağrının çekilen dişten kaynaklanmadığı sonradan anlaşıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde derinlemesine yapılan incelemenin ardından Köse'nin dayanılmaz ağrılarının sebebinin, nadir görülen 'Trigeminal Nevralji' olduğu anlaşıldı. Bir yüz kası rahatsızlığı olan ve tam olarak tedavisi mümkün olmayan hastalıkta ağrıların iyileşmesi için Köse'ye ilaç tedavisi uygulandı. Kullandığı ilaçlarla ağrıları hafifleyen yaşlı kadın, sağlam dişini kaybetmesinin ardından bir de kullandığı ilacın yasaklanması ile ikinci bir şok yaşadı. Köse'nin kullandığı ve etken maddesi Pregabalin olan ilaç, uyuşturucu ilaçlar sınıfına alınarak yasaklanınca yaşlı kadın ağrıları ile baş başa kaldı. Köse şimdi ağrılarının dinmesi için çare arıyor.

AĞRILAR DİNMİYOR

Ağrılarının dinmediğini belirten Ayşe Köse, "Yüzümü yıkarken ellerimi titretti, ağzımda ağrı başladı. Yemek falan yiyemedim. Doktora gittim. Doktorda sağlam dişimi çekti. Dişimi niye çektin dedim. Sağlam dişim benim çenem ağrıyor dedim. Ondan sonra üniversite hastanesine gittim. Orada da o ilacı yazdılar. O ilacı 3 sene kullandım. Bir sene oluyor bu ilacı kestiler. Ona benzeyen bir ilaç yazıyorlar, bu da ağrılarımı durdurmuyor. Uyuşturucu etkisi olduğu için ilacın satışı yasaklanmış. O ilaç bana iyi geliyordu, 2-3 gün uyuşturuyordu. Bu ona benzeyen ilaçtan 2 tane içiyorum yine fayda etmiyor. Ağrısından duramıyorum. Bu duruma bir el atsınlar bu ilacı versinler ya da başka bir çare bulsunlar. Allah rızası için ben çok dardayım. Kızıma televizyonda bir çocuk hastaymış sanatçı onun için ağladı o çocuğun ilacını buldular dedim. Benim de ilacımı bulsunlar" dedi.

Kaynak: İHA