İl ilçe nakil komisyonu nerede? Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nerede? İstanbul, Ankara ve İzmir İl ve İlçe nakil komisyonları...

LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci, Öğrenci yerleştirme İl ve İlçe nakil komisyonuyla ilgili araştırma yapmakta. Peki, İl ve ilçe nakil komisyonu nerede? Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nerede? LGS 3. nakil başvurusu

İl ve İlçe nakil komisyonları, Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan bir birimdir. LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından internette en çok merak edilen konu il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun yeri oldu. İnternette en çok "İl ve ilçe nakil komisyonu nerede? Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu nerede?" sorularının cevapları aratılmakta. İl ve ilçe nakil komisyonlarının yer ve iletişim bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?



Öğrenciler boş kalan kontenjanlar için 9-13 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak.

İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU NEREDE?

İl ve İlçe nakil komisyonları, Millî eğitim müdürlüklerinde kurulan bir birimdir ve Milli Eğitim Müdürlüklerinde yer alır buna göre yaşadığınız il ve ilçeye göre Milli Eğitim Müdürlüğü adres ve iletişim bilgilerini www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

İL ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN!

İSTANBUL İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU NEREDE?

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun yer aldığı Milli Eğitim Müdürlükleri, İstanbul'da birçok il ve ilçede yer almaktadır. www.meb.gov.tr adresinden İstanbul'da yer alan Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yerlerini ilçe, ilçe öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU İÇİN TIKLAYIN!

ANKARA İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU NEREDE?

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun yer aldığı Milli Eğitim Müdürlükleri, Ankara'da birçok il ve ilçede yer almaktadır. www.meb.gov.tr adresinden Ankara'da yer alan Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yerlerini ilçe, ilçe öğrenebilirsiniz.



ANKARA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU İÇİN TIKLAYIN!



İZMİR İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU NEREDE?

Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunun yer aldığı Milli Eğitim Müdürlükleri, İzmir'de birçok il ve ilçede yer almaktadır. www.meb.gov.tr adresinden İzmir'de yer alan Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yerlerini ilçe, ilçe öğrenebilirsiniz.



İZMİR ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU İÇİN TIKLAYIN!

İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Yerleştirmeye Esas İkinci Nakil Sonuçları'nın ardından herhangi bir Ortaöğretim Kurumuna (Lise'ye) yerleşemeyen ve açıkta kalan öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonu araştırmaları başladı.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Bu komisyona başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.

Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak.

Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.