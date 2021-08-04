İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den ahududu yetiştiriciliği önerisi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte ahududu ve böğürtlen yetiştiren girişimcinin bahçesinde incelemede bulundu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kentte ahududu ve böğürtlen yetiştiren girişimcinin bahçesinde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde verim yaşına gelmiş olan ahududu ve böğürtlen bahçelerinin sahibi Çetin Demir'i ziyaret etti.

Teknik personelle bahçede inceleme yapan Şahin, Türkiye'de ahududu yetiştiriciliğinin 25- 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Tüketiciye alternatif ürün sunmak amacıyla yapılan ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliğinde olumlu sonuçlar alındığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Üreticimizin pazar sorunu bulunmamaktadır. Ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği çok masraflı olmayan, kar marjı yüksek ürünler sınıfına girmektedir. İlimizde modern teknikler kullanılarak geniş alanlarda yapılacak dikimler ile ticari getirisinin yüksek olacağına inanmaktayız. Ahududu ve böğürtlenin taze olarak saklanmasının zor oluşundan dolayı taze tüketimi oldukça sınırlıdır. Meyvelerin yüzde 90'ından fazlası meyve suyu, konserve, reçel, marmelat, jöle, şeker, pasta, dondurma, mısır gevrekleri, kurutma endüstrileri ile meyveli yoğurt, meyve çayı üreten işletmeler ve ilaç gibi birçok sanayi kolunda işlenmiş mamul haline getirilmektedir. Son yıllarda doğal bitki çaylarının tüketiciler tarafından aranır hale gelmesi, bu meyvelerin bu amaçla da kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Ahududu ve böğürtlen, sahip olduğu vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan sağlığı açısından da çok büyük bir öneme sahiptir."

Şahin, girişimci Demir'in başarılı bir şekilde ürün yetiştirdiğini belirterek bunun diğer üreticilere de örnek olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin