İl Spor Güvenlik Kurulu Vali Çakacak Başkanlığında toplandı

08.08.2019 10:43

İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında toplandı.

Yeni Stadyumda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Beytullah Tarhan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Oğuzhan Özen ve kurul üyeleri katıldı.

Kurul toplantısında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince; spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile spor müsabakalarının güven içerisinde, centilmence bir ortam içerisinde yürütülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Spor müsabakalarında oluşabilecek sorunlara dair alınması gereken güvenlik tedbirlerinin yanı sıra diğer konularında görüşüldüğü toplantı esnasında konuşan Vali Çakacak, "İlimizde yapılan spor faaliyetlerinin, Eskişehir'e yakışır bir şekilde yapılmasını sağlayarak, yerelde ve ulusalda Eskişehir'in sporla olan ilişkisini en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alınması gerekiyor" dedi.

Geçmişe baktığımızda spor karşılaşmalarında birçok üzücü olayın meydana geldiğini belirten Vali Çakacak; "hiçbir karşılaşmayı basite almamak gerekiyor. İnsanların toplu olarak bulunduğu yerler, özelliklede spor müsabakalarında bizlere düşen görev, tedbirlerimizi en iyi şekilde alarak buralara gelen insanların, spor müsabakalarının centilmenliğine yakışır şekilde izlemelerini sağlamaktır. Eskişehir'e ve Eskişehirspor severlerine de bunun yakışacağını bilmekteyiz" dedi.

Vali Çakacak; yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve tüm spor kulüplerinin başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA