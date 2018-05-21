İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Birimleri Ziyaret Etti

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, birim müdürlüklerini ziyaret etti.

Kaya, Emlak ve İstimlak, İmar ve Kentsel İyileştirme, Su ve Kanal Hizmetleri, Yol ve Ulaşım Hizmetleri ve Tarımsal Hizmetler müdürlüklerini ziyaret ederek, çalışmalar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, kurum olarak görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve hizmetlerin, zamanında götürülmesi için gayret gösterdiklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Sivas İl Özel İdaresi olarak, ilimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürüdürüyoruz. Mahalli müşterek ihtiyaçların çözümünde vatandaş odaklı, sonuca yönelik, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmenin çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmanın peşindeyiz."

Kaya'ya ziyaretlerinde, genel sekreter yardımcıları Mevlüt Soysal ve Alpaslan Ceyhan eşlik etti.