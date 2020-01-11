İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı

11.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:15

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, personelle tek, tek vedalaşarak personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA