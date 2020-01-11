İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı
Haberler » Yaşam » İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı - Haberler

İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü Aslan Yıldız, personel ile vedalaştı.

11.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:15
İl Müdürü Yıldız personelle vedalaştı

Gençlik ve İl Müdürlüğü görevini yürüten ve tayininin çıkması sebebiyle Bilecik'ten ayrılan İl Müdürü , personel ile vedalaştı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, personelle tek, tek vedalaşarak personele bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler