İl Müdürü Sarı ve Mehmet Sayan Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
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İl Müdürü Sarı ve Mehmet Sayan Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan Ticaret Borsasını ziyaret ederek Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve üreticiler ile görüştüler.

İl Müdürü Sarı ve Mehmet Sayan Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
11.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:22

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan Ticaret Borsasını ziyaret ederek Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve üreticiler ile görüştüler.

Ziyarette İl Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve Ticaret Borsası olarak tarım konusunda en etkin kurumların uyum içerisinde çalışarak, ilimizi ve çiftçilerimizi kalkındırmak için mevcut durum ve yapabilecekleri çalışmalar görüşüldü.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, "Çorum tarımının ve çiftçinin zenginleşmesi, kalkınması ve bu alanda yapılan yeniliklere açık olmaları için Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte istişare ederek bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tek gayemiz var oda ilimizin tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanında daha da gelişmesini ve kalkınmasını sağlamaktır. İlimizde sertifikalı tohum kullanımının artması ile birlikte verim ve kalitede gözle görülür artışlar olmuştur" dedi.

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya'da" İlimizde çiftçilerimizin mağdur olmamaları için titizlikle alım yapmaktayız. Çok şükür bu sene rekolte verim ve kalite gayet güzel. Bu yüzden Çorum buğdayına diğer illerden yoğun talep görmekteyiz. Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde İlimizde süne ve kımıl zararı görülmemektedir. Yaptığımız analizler neticesinde zarar oranlarının çok düşük olduğunu gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise yapmış oldukları ziyaretin gayet verimli geçtiğini, tarımı temsil eden üretici birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalıştıklarını, üreticimize katma değer sağlamak, gelirlerini artırmak için gece gündüz demeden sahada gayretli çalışmalar yürüttüklerini ve bunun olumlu sonuçlarını ise verim artışı ve yüksek kalite olarak aldıklarını belirtti.

Bugün ve bugünden sonra da bu gayretle ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirten İl Müdürü Sarı, tüm Çorum çiftçisine bolluk ve bereket diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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