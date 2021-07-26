İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi
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İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi

İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, personeliyle bayramlaşarak, yeni eğitim öğretim yılında Bilecik için ne yapılması gerekiyorsa onun gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, personeliyle bayramlaşarak, yeni eğitim öğretim yılında Bilecik için ne yapılması gerekiyorsa onun gayreti içinde olacaklarını ifade etti.

İl Müdürü Akyol, Kurban Bayramı dönüşü müdürlük bünyesindeki birimleri dolaşarak çalışanlarla bayramlaştı ve ikramda bulundu. Tüm personelin Kurban Bayramlarını kutlayan İl Müdürü Akyol, birlik, beraberlik ve kaynaşma vesilesi olduğunu dile getirdi. İl Müdürü Akyol, personeline tatlı ikram ederek, bayram dönüşü bıraktıkları yerden çalışmalara dört elle sarılarak, yeni eğitim öğretim yılında Bilecik için ne yapılması gerekiyorsa onun gayreti içinde olacaklarını ifade etti. - BİLECİK

İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi
İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi
İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi
İl Müdürü Akyol, personeline yeni öğretim yılına hazırlanmalarını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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